Silicon Comté : des rencontres numériques qui portent bien leur nom…

Ambiance "geek" et conviviale ce jeudi après-midi à la Rodia pour les premières rencontres du numérique de Silicon Comté ouvertes à tous les acteurs du secteur. "C'est la première fois que l'on organise un évènement de cette importance à la Rodia. Nous avons rempli la jauge du club de la Rodia pour les conférences organisées" se réjouit Sébastien Galliot, trésorier de l'association. "L'objectif de ces rencontres ouvertes à tous est d'impulser une dynamique dans le digital, faire que les professionnels et les passionnés se rencontrent, qu'il se connaissent et montent en compétence techniques dans le but de mieux valoriser la filière numérique de la région… "

Entre les échanges informels, un workshop sur la création de vidéos avec Vincent Vernier et un concert en soirée, Silicon Comté avait préparé un cocktail de conférences "rafraichissantes" :

Les Progressive Web Apps en production, mythe et réalité par Cédric Nirousset, développeur web nyroDev, CTO Junggle Media et Ciprian Melian, développeur web, CEO Livdeo SAS

Bitcoin crypto-monnaies et blockchain : une révolution en marche avec Jean-Christian Tisserand, chercheur et enseignant en économie

Règlement européen sur la protection des données (RGPD) et loi CNIL2, quelles perspectives pour les professionnels ? avec Alexandre Archambault, avocat spécialiste des réseaux

À propos de Silicon Comté

Née en février 2014, l'association Silicon Comté a été créée par une dizaine de professionnels indépendants et d'entrepreneurs dans le but de fédérer la filière numérique de Franche-Comté. L'association compte aujourd'hui une centaine d'adhérents (libéraux, entreprises, entrepreneurs individuels…) et organise divers évènements à destination des acteurs du numérique, mais aussi du grand public. "Animer, structurer, promouvoir et développer la filière numérique de la région" sont les principales missions de Silicon Comté qui recherche toujours de nouveaux adhérents. "Nous ne sommes pas dans une course à l'adhérent on recherche surtout des gens qui ont un peu de temps qui ont envie de faire bouger les choses dans l'action bénévole et associative…" indique Sébastien Galliot, le trésorier de l'association.