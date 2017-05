Six astuces pour éviter les morsures de tiques…

Depuis quelques jours, le soleil est au beau fixe et qui dit chaleur, dit promenades, pique-niques, jeux en plein air, etc. Un animal petit, mais qui peut être dangereux pour la santé (maladie de Lyme), risque de mordre les enfants, les adultes et les animaux : il s'agit de la tique. Voici six astuces pour éviter de se faire mordre…