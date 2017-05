Six mois de travaux sur la ligne Paray-Lozanne en Bourgogne-Franche-Comté

Les travaux principaux de mai à décembre consistent à :

renouveler les composants de la voie ferrée (rails, traverses, ballast)

supprimer 3 passages à niveau sur les communes de Changy et de Curbigny

mettre aux normes, grâce à des bordures podotactiles, le quai de la gare de La Clayette

remplacer deux aiguillages en gare de La Clayette et de Lamure

remplacer les tabliers métalliques de deux ponts rails à Changy et La-Chapelle-Sous-Dun

Quels changements pour les usagers ?

Les travaux de renouvellement des voies et du ballast qui auront lieu entre Paray–le–Monial et Lozanne du 29 mai au 9 décembre 2017 entraineront l’interruption complète des circulations ferroviaires. Des autocars de substitution seront mis en place.

Principales dessertes TER impactées :

Nevers – Paray-le-Monial – Lyon. L’essentiel des relations TER Nevers <> Lyon via Paray-le-Monial sera supprimé, et remplacé par des bus. Deux TER seront néanmoins maintenus via Roanne.

Paray-le-Monial – Lyon. La desserte s’effectuera par car jusqu’à Mâcon (via Charolles) où une correspondance ferroviaire sera assurée avec les TER de la ligne Dijon – Mâcon – Lyon.

Desserte des gares comprises entre Paray-le-Monial et Lozanne pour et depuis Lyon. La desserte des gares de La Clayette et Chauffailles s’effectuera par car jusqu’à Belleville-sur-Saône où une correspondance ferroviaire sera assurée avec les TER de la ligne Dijon – Mâcon – Lyon

"Moderniser cette voie ferrée, c’est offrir une alternative à la route par le train, moyen de transport plus propre et plus sûr, et réduire le temps de parcours de 10 minutes. C’est cet ensemble d’objectifs au service des usagers" précisent le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, l’Etat et SNCF Réseau.

"La modernisation de la voie ferrée de Paray-le-Monial à Lyon a été inscrite au Contrat de Plan Etat-région 2015-2020. Le projet s’est construit en coopération avec la région Auvergne-Rhône-Alpes où seront réalisés simultanément des travaux jusqu’à Lozanne".

Répartition du financement :

29 Millions €en Bourgogne-Franche-Comté :

Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté : 14,5 M€

Conseil départemental de Saône-et-Loire : 5,3 M€

État : 4,8 M€

SNCF Réseau : 4,4 M€

14,7 Millions €en Auvergne-Rhône-Alpes :

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes : 8,8 M€

État : 4,4 M€

SNCF Réseau : 1,5 M€

Les objectifs

Renforcer la sécurité

Optimiser les circulations de trains

Améliorer le confort des voyageurs

Info +