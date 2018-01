Force Ouvrière appelait à manifester ce mardi 9 janvier 2018 à l'occasion de la venue de Marie-Guite Dufay au lycée Jouffroy d'Abbans de Baume-les-Dames. Dans une vidéo tournée par un manifestant, on y voit un début de dialogue : une discussion à bâton rompu et sincère tant du côté du syndicat que de la présidente de région qui dit d'emblée en avoir "gros sur la patate"

"Quand je vois franchement ce qui se passe au niveau national. J'en ai gros sur la patate. Quand j'ai vu durant les vacances dans les journaux nationaux ce qu'il se passait (…) des régressions sociales mises en avant comme du dialogue social innovant, c'est ce qui est dit ! Franchement ! Et nous qui sommes trainés dans la boue alors que l'on a amené des avantages…. " a déclaré Marie-Guite Dufay.

Ce a quoi le syndicat, lui a répondu qu'il déplorait "des négociations au rabais" et que la présidente ne respectait pas les agents en prenant de telles décisions. "Vous ne les trouvez pas satisfaisants, ça je l'ai compris (…), mais continuons le dialogue, mais pas de cette façon-là !" a conclu la présidente de Région.

Force Ouvrière se dit déterminé à faire aboutir ses revendications et réclame la renégociation immédiate du régime social global (temps de travail, régime indemnitaire, acquis sociaux etc) avec un alignement sur le plus favorable. Le syndicat réclame également la création de postes " afin de déprécariser l’ensemble des agents contractuels" et se dit opposé à l’application du jour de carence.