Soirée 100% mâle aux Barbiers de St Amour : 3.000€ récoltés pour la lutte contre le cancer du sein !

Pour une coupe de cheveux ou un rasage, une centaine d'hommes ont passé le palier des Barbiers pour s'offrir quelques minutes de détente et de beauté en échange d'un don pour une association de lutte contre le cancer du sein.

Plusieurs partenaires ont participé à cette soirée : Bruno Grandvoinnet et ses pâtisseries, le Tonton du Vin et ses bouteilles, Sun City pour ses vélos électriques, Catherine et Roger Poinsot et leurs plateaux traiteur, le Color Latino et ses danseurs, sans oublier Studiomaton pour immortaliser cette soirée.

maCommune.info était également partenaire de cette soirée contre le cancer du sein.