Poser du carrelage, installer un store, peindre un mur ou un objet, couper du bois, faire des plans en 3D, fabriquer ses propres produits d'entretien… Cette seconde soirée "Bricolage entre filles" a une nouvelle fois remporté un franc succès avec plusieurs ateliers très divers.

Le déroulement : Les participantes sont accueillies chaleureusement par l'équipe de Leroy Merlin et le directeur Nicolas Denombret. Après un bref descriptifs des étapes de la soirée, chacune choisit un atelier et toutes les 20 minutes, les participantes tournent pour découvrir et apprendre ce qu'elles souhaitent. En milieu de soirée, un apéro dinatoire est offert pour faire une petite pause puis retourner à leur bricolage !

Fidèle au rendez-vous, le Studiomaton est là avec ses accessoires assortis à la soirée (scie, marteau, tournevis…) pour immortaliser cette soirée entre filles !

Témoignage et images dans notre vidéo ci-contre.

