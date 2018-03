Solidarité : 3 000€ pour aider une jeune femme déficiente visuelle à acheter un chien-guide

A l’occasion d’un petit déjeuner organisé le samedi 3 mars 2018 de 9h à 10h à la MJC du Centre Martin Luther King de Clair Soleil, Mathilde Babin, présidente de l’association Roulez Jeunesse en compagnie de Bastien, Arthur et Marine membres de l’association, vont remettre un chèque d’une valeur de 3 000€ à Océanie Craveiro, jeune déficiente visuelle de 24 ans. But de cette collecte de fonds ? Aider au financement du renouvellement de Phlox, le chien guide d’Océanie pour lequel l’heure de la retraite a sonné.

Un nouveau chien pour Océanie Craveiro, une ancienne élèves du lycée Ledoux

Après avoir récolté des dons pour offrir un fauteuil à un lycéen en 2014, plusieurs mécènes, dont la banque Crédit Mutuel, ont fait des dons pour aider les jeunes à poursuivre leur initiative au bénéfice d’une nouvelle personne. C’est Océanie Craveiro, ancienne élève du lycée Ledoux et aveugle que la mission handicap du CCAS a alors présenté au groupe de jeunes repartis en croisade. "Ce n’était pas difficile de nous remotiver, cette envie d’aider des jeunes moins favorisés que nous est dans l’ADN du groupe", explique Mathilde "la chef de bande".

Trois ans plus tard, avec le bac en poche, le groupe de lycéens est disséminé sur le territoire national. "Nous avons organisé une tombola, un loto… mais notre mobilisation manque de continuité et de présentiel sur le territoire pour aller plus loin" complète Mathilde et aujourd’hui Océanie a besoin de cet argent pour renouveler Phlox.

L’association des chiens guides d’aveugles d’Auvergne est en contact avec Océanie et sa famille pour lui fournir un nouveau compagnon de route. Mais "Miel" qui a été sélectionné pour remplacer Phlox a un coût estimé à 20 000€. Ces 3 000€ sont les bienvenus même si, comme le déplore Mathilde "nous sommes loin du compte". Océanie et ses proches ne l’entendent pas ainsi et pour eux, cette somme est une aubaine, un coup de pouce solidaire entre jeunes, tout simplement.

La fin pour Roulez jeunesse...

Mathilde profitera de la remise du chèque pour clore l’association "roulez jeunesse". Renoncer à un projet aussi fondateur que la création d’une association de jeunes à 16 ans a été une décision difficile à prendre pour Mathilde et ses camarades. Mais elle le dit elle-même : "nous allons tourner la page pour mieux nous renouveler. Clore ce chapitre permettra de repartir plus légers vers de nouveaux défis.

Finalement, l’association Roulez Jeunesse va renaître sous une nouvelle forme promet Mathilde, au bénéfice d’un nouveau public plus éloigné des frontières bisontines et toujours dans l’intérêt des personnes handicapées, mais sénégalaises cette fois.

Infos +

Cette remise de chèque fait suite à la mobilisation en 2014 d’une vingtaine de lycéens du Lycée Claude Nicolas Ledoux visant à aider Corentin leur camarade de classe en situation de handicap moteur. "Corentin avait besoin d’un nouveau fauteuil mais impossible pour lui de faire face à cette dépense, rappelle Mathilde. Ensemble, nous avions remué ciel et terre pour réunir la somme nécessaire et lui avions offert un nouveau fauteuil adapté à son handicap. C’était le jour de son anniversaire, l’occasion d’une belle et émouvante surprise…".

(Communiqué de l'association Roulez jeunesse)