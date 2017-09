Sondage | Dans le cadre de l'adaptation des rythmes scolaires, êtes-vous pour le retour à la semaine de 4 jours ?

Dès ce lundi 4 septembre, 126 établissements scolaires du Doubs reviendront à la semaine de 4 jours. A Besançon, l'ensemble des écoles conservent la semaine de quatre jours et demi. (Plus de détails sur notre article 'Les chiffres de la rentrée 2017').



En fin d'année, une consultation sera lancée auprès de l'ensemble des personnes concernées (parents, enseignants...) afin de définir si un changement intervient pour la rentrée 2018. (Plus d'infos dans notre article 'Retour sur la semaine de quatre jours à Besançon? Une consultation est prévue en fin d'année')