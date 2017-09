Sophie Montel écartée de la présidence du FN au conseil régional : Julien Acard démissionne du Front National

Rappel des faits : le 30 juin 2017, Sophie Montel a été évincée de la présidence du groupe FN au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté par 16 des 24 élus FN à la Région.

Il est reproché à la députée européenne son attitude envers les élus de son groupe, ses prises de position - dérapages pour certains - et son rapprochement avec la ligne Philippot.

Sophie Montel a tenté de calmer le jeu durant l'été. Peine perdue. Marcel Stephan a pris provisoirement a président et c'est Julien Odoul qui est pressenti par le FN pour reprendre les rênes de la présidence du groupe. Julien Dray, me secrétaire général du FN, devrait l'annoncer le 9 septembre prochain à Dijon.

Décision "insensée" : démission de Julien Acard du FN

En apprenant la confirmation de l'éviction, le conseiller régional Julien Acard, qui fait parte des 6 fidèles de Sophie Montel au sein du groupe régional, a tenu à réagir en tant qu'"ami" dans une vidéo de 10 minutes postée sur YouTube dans laquelle il égratigne Marine Le Pen et de membres locaux du FN.

Il parle d'une décision "insensée" et "dévastatrice en Bourgogne Franche-Comté". Il décide donc de démissionner du parti de Marine Le Pen. "Sophie a 30 ans de carte au Front national, plus que la plupart des gens qui essaient de la pousser vers la sortie (…) Au-delà du nombre d'années, je pense qu'elle a apporté une vraie valeur ajoutée au parti. "

Dans cette vidéo il parle de la force de travail de Sophie Montel, de sa notoriété et de son courage politique. Pour lui, derrière la "violence" de la décision, il s'interroge. "Quel autre parti couperait la tête de sa seule vraie représentante en région ?" Il en veut pour preuve que les élus FN au conseil régional sont dans "l'incapacité de se trouver un leader…"

Julien Acard : "Le FN ne veut pas gagner"

Estimant que le FN ne veut pas gagner et qu'il se complait dans son rôle d'opposant, Julien Acard s'en prend à Marine Le Pen en rappelant le débat du second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron. "On s'est rendu compte que Mme Le Pen était agressive, comme elle l'est aujourd'hui, et qu'elle n'était surtout pas au niveau. C'est ce que j'entends des militants…"

Pour conclure, il annonce sa démission du Fn et décide de conserver ses mandats d'élus locaux à la Ville de Besançon et au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.