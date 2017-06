Sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris : la réaction de Jean-François Longeot

"Par l’adoption de l’Accord de Paris, les Etats Unis d’Amérique reconnaissaient comme 194 autres pays que -"les changements climatiques représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète"-. Ils s’associaient dans un effort mondial pour limiter l’émission des gaz à effet de serre, tout en renforçant la coopération internationale dans un but écologique, humanitaire et de développement, notamment par des transferts de technologie, par un partage transparent des recherches, par une prise de conscience des risques pour les populations les plus sensibles.

Aujourd’hui, le Président Trump choisit d’extraire sa grande nation, leader du XXème siècle, de cet enjeu qui fera le XXIème. Outre l’opportunité économique future, qu’il balaie au profit d’un gain immédiat et de la remobilisation de sa base militante dans cette période de tumulte politique, c’est une -"nouvelle frontière"- qu’il refuse de dépasser. Celle que notre société civile, nos citoyens, nos entrepreneurs, nos agriculteurs, nos associations devancent chaque jour en inventant et en innovant pour un avenir sain, propre et responsable.

Comme Sénateur membre de la Commission Aménagement du Territoire, j’ai présidé la mission d’information sur l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones portables, un enjeu parmi tant d’autres, la conciliation de notre mode de vie moderne et la sauvegarde de notre planète. Je fus bluffé par la détermination et l’exigence de ces créateurs qui s’appliquent à trouver des solutions de recyclage, dans une logique de limitation de la pollution et d’émergence de nouveaux emplois dans une économie sociale et solidaire.

Ne soyons que plus audacieux devant ce défi que nous laisse l’Amérique."

