SOS Amitié Besançon recherche des bénévoles...

"Pour un certain nombre d'entre nous, les fêtes de fin d'année sont annonciatrices de chaleureux rassemblements familiaux ou de joyeuses retrouvailles entre amis, mais pour d'autres, seule la solitude est au rendez-vous !" indique dans un communiqué SOS Amitié Besançon actuellement à la recherche de bénévoles. "Paradoxalement, dans un monde disposant de moyens de communication très performants, beaucoup de personnes n'ont plus droit à la parole... Ni à celle qu'elles pourraient recevoir de leurs proches, les ignorant, ni à celle qu'elles ont à formuler puisqu'elles sont seules !" Venant, à des degrés divers, de personnes de tous âges et de toutes catégories sociales, 700 000 appels ont été reçus sur toute la France pour l'année 2016 et trois appels sur quatre restent encore sans réponse malgré la mise en place d'une plate-forme nationale, destinée à optimiser les écoutes, et de nouvelles possibilités d'accès aux écoutants via la messagerie et le chat.

"Bien que la solitude semble majoritairement motiver les appels que nous recevons, l'isolement n'en est pas l'unique cause. La mise à mal du lien social amène ceux qui ont des soucis de toute nature à ne plus trouver, autour d'eux, une oreille attentive pour exprimer leur mal être, partager leurs soucis, voire leur joie parfois..."

Le chiffres de SOS Amitié en France

Selon une étude réalisée par le Crédoc pour la Fondation de France, 1,5 millions de Français sont dans une situation d'isolement.

1 français sur 10 en France est seul

26% des Français se sentent parfois ou souvent seuls

34% des personnes isolées ont des revenus inférieurs à 1 200 € par mois

35% n'ont d'échanges réguliers qu'avec leurs voisins

Infos +

Devant le nombre croissant de personnes qui appelent, SOS Amitié Besançon recherche de nouveaux bénévoles ayant de l'empathie et la capacité d'écouter sans jugement. L'association propose, aux personnes intéressées, une formation initiale et continue pour assurer une écoute de qualité. Pour devenir écoutant, envoyer un mail à sosabesac@wanadoo.fr .

Infos pratiques