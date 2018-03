S.O.S nounours blessé

De grands couloirs, des blouses blanches, des salles d'opérations et… des nounours. Les corridors de l'UFR Santé à Besançon, d'habitude si silencieux lors des heures de cours, ont été transformés en hôpital pour quatre jours. Ils résonnent des cris de joie et des rires des enfants : leurs peluches favorites se font soigner par les étudiants bénévoles, changés en "nounoursologues" et autres chirurgiens-peluches pour l'occasion.

Nounoursologue à la rescousse

Affublés d'une tenue d'opération – pour les cas les plus sérieux - les écoliers accompagnent les apprentis médecins dans le processus de guérison du nounours. Après une courte consultation, une radio ou une auscultation au stéthoscope, l'étudiant procède à l'opération. Un pansement, un bandage, une piqûre ou même une attelle et le miracle est accompli. Le doudou est soigné.

"Rassurer l'enfant quant au monde de l'hôpital"

"L'objectif est d'abord de rassurer l'enfant quant au monde de l'hôpital" explique Nolwenn, co-organisatrice et bénévole. "Montrer que les blouses blanches, les outils, les bandages et autres ne doivent pas l'effrayer. En accompagnant son nounours comme le fait ses parents avec lui, l'enfant se rassure et comprend le processus."

Les étudiants font également de la prévention durant l'événement. "On explique aux enfants les règles d'hygiène fondamentales : se brosser les dents, se laver les mains... Et aussi que les médicaments ne sont pas des bonbons " complète l'étudiante.

"Youpi, mon nounours est guéri"

L'opération "Hôpital des Nounours" ne se cantonne pas à Besançon. Il s'agit d'un dispositif national opérant dans la plupart des facultés de France. A l'UFR Santé, ils sont deux-cents étudiants bénévoles, provenant de différentes filières (médecine, pharmacie, kinésithérapie…), à s'occuper des trois-cents-soixante écoliers de la ville venus faire soigner leurs nounours pendant ces quatre jours.

Dans le cadre de ce dispositif, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon, voisin de l'université, a pu apporter le matériel nécessaire aux opérations : bandages, tenues d'opération, blouses, seringues… "Principalement du matériel périmé, qui ne serait pas utilisé autrement" développe Estelle, étudiante organisatrice et bénévole, "mais qui fait assez bien illusion."

Assez bien en tout cas pour les enfants. "Ils s'exclament "Youpi, mon nounours est guéri !" à la fin des opérations" complète la bénévole en souriant.

Infos +

Le dispositif n'est pas ouvert au public ; seuls les enfants provenant d'écoles inscrites préalablement au programme peuvent s'y rendre.