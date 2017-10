Soulagement sur la Vauban Orientation

Le pari de modifier la date ainsi que le contenu des épreuves était risqué. Le nombre d’inscrits une quinzaine de jours avant les épreuves aurait pu laisser penser que les succès passés allaient n’être plus qu’un souvenir. A la grande satisfaction des organisateurs de BALISE 25, les efforts consentis dans la dernière ligne droite au niveau de l’information et le beau temps ont permis de renverser la tendance le jour «J» avec plus de 200 participations comptabilisées tous circuits confondus.