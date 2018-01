soyonshumains : indignation face au mobilier anti-SDF à Dijon

Douche automatique, picots, plans inclinés : pour dénoncer les dispositifs urbains anti-SDF, la fondation Abbé Pierre et Emmaüs Solidarité ont lancé le mot-clé #soyonshumains et collé des affiches dans plusieurs ville de France qui ont mis en place ce genre de mobilier. "Ce n'est pas parce qu'on n'a plus rien, qu'on n'a pas le droit de se reposer, de se laver, d'aller aux toilettes", a affirmé Christophe Robert, délégué général de la fondation.