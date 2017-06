Spectacle des Étoiles noires en soutien aux enfants malades

Toujours au profit de l’Association Semons l’Espoir, créée par Charlyne et Pierre Dornier dans le but d’améliorer les conditions de vie des enfants malades qui luttent à l’hôpital , Les étoiles noires ont débuté leur tournée le 12 Mai 2017 à Villers Le Lac. Elles seront également le 17 juin 2017 à Dole et le 24 juin 2017 à Besançon. Les étoiles noires espèrent, comme en 2015, "franchirent le cap des 10.000 spectateurs".