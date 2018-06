'Speed hair man', 'Miss T Hair', 'Diminu'tif' : une journaliste publie un livre d'enseignes de coiffeurs atypiques...

Pour créer ce livre un peu loufoque, Morgane Tual a répertorié pas moins de 800 photos d'enseignes de salons de coiffure aux quatre coins de la France pour sélectionner les 130 "meilleures". Une grande partie des trouvailles de la blogueuse sont à Renne dont elle est originaire, mais les LOL Coiffeurs sont partout en France !

"Je m'amuse depuis longtemps des jeux de mots des enseignes de coiffeurs"

"Comme beaucoup de Français, je m'amuse depuis longtemps des jeux de mots des enseignes de coiffeurs", nous explique Morgane Tual. "On se disait, avec ma famille, que ce serait super de les rassembler sur un blog. C'est resté des paroles en l'air pendant longtemps et puis un jour de 2011, alors que j'avais cinq minutes à perdre, j'ai ouvert ce blog, en proposant aux internautes de contribuer. Ce qu'ils ont fait ! Et qu'ils font toujours, sept ans plus tard."

L'idée de sortir un livre avec les contributions des internautes est venue de l'éditeur Hoëbeke qui a contacté directement Morgane en 2017 pour lui proposer d'adapter son blog. "Cela faisait un moment que j'y réfléchissais, j'ai donc été ravie !", souligne la journaliste.

Et Besançon ?

À défaut de trouver des enseignes bisontines sur le blog et le livre "Tiré par les cheveux", nous avons fait notre petite recherche. Certains coiffeurs de Besançon ne manquent pas non plus d'inspiration :