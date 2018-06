Square Times à Besançon, une équipe de 'dénicheurs de bonnes idées'

Square Times est "la suite logique de Square après 11 ans dans cette boutique", nous confie Leslie. "Après plusieurs soirées dans différents lieux et pour différentes personnes, j'ai eu envie de continuer plus sérieusement et bien entourée", indique-t-elle.

Le travail de Leslie et de son équipe a déjà été visible à Besançon notamment lors des deux dernières éditions du festival Détonation (décoration, esthétique, aménagement des espaces VIP et publics, loges des artistes), à la Grande Déguste en avril dernier à l'hôtel de Paris, lors d'une soirée Square shop avec DJ set, cocktails maison et présentation de collections, la release party de Sorg et Zerolex aux PDZ en avril dernier, etc.

Une dizaine de collaborateurs…

Autour de Leslie, la chef d'orchestre, plusieurs métiers participent à l'organisation des évènements. "À travers nos compétences, on veut que les clients se sentent ailleurs, les faire rêver…", précise Leslie, "nous sommes en quelque sorte des dénicheurs de bonnes idées, des faiseurs de bons moments". Elle est entourée de :

Arnaud Lombard (communication et graphisme)

Christine Cote-Colisson (mise en place des décors)

Hugues Chevallier (cocktail maison et mise en place des décors)

Geshmack (traiteur)

Julien Bonhomme (traiteur)

La Boutique du Vin (dégustation de vins)

Studiomaton (photomaton)

Square Times travaille également avec des techniciens en son et lumière (Mathieu Lontananza, Remi De Angelis, Florent Lafosse) et plusieurs DJ bisontins tels que Sorg, Zo, Zerolex et d'autres qui devraient rejoindre le menu musical ces prochains mois.

Le "wallpaper", la tendance du moment !

Pour démarrer officiellement l'identité Square Times, Leslie propose le "wallpaper". Ne traduisez pas par papier peint, mais par une tapisserie faite de formes de papiers en relief. Leur superposition donne un aspect 3D et immersif. (Voir photo aux Passagers du Zinc, boutique Mademoiselle part en vacances... dans notre diaporama)

La musique, un élément important pour Square Times

L'entreprise a également pour but de produire de la musique d'artistes locaux. Jusqu'à présent, Leslie a produit l'album de Of Puma. Elle est aussi un partenaire moral et financier du duo Sorg & Napoleon Maddox depuis 3 ans. "On fonctionne au coup de cœur", précise-t-elle.

Infos +

Les nouveaux bureaux de Square Times seront ouvriront le 15 juillet au 11 rue Lecourbe à Besançon.

Infos pratiques