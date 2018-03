St Patrick : la bière Gangloff sous toutes ses coutures...

L’histoire de la brasserie Gangloff commence à la fin du 18e siècle avec le brasseur Joseph Greiner, qui s’installe dans l’ancien monastère des "Dames de Battant" et puise l’eau de la source de la Mouillère pour produire avec son fils une bière de très grande qualité. Cette histoire se termine en 1966 après un rachat de la brasserie, la traversée des deux Guerres Mondiales puis l'essore de l'industrie brassicole française qui précipitera la faillite de la brasserie Gangloff en 1966.

Mais en mars 2016, un irréductible brasseur, fils de viticulteurs, Laurent Fumey, décide de faire renaitre la Gangloff de ses cendres en restant bien sûr à Besançon… "C'était un projet que j'avais depuis longtemps : ma famille était dans le vin, j'ai voulu faire les choses différemment et faire de la bière, un produit qui existe depuis longtemps…", nous explique Laurent.

Une bière sans sucre ajouté et bio

"J'ai voulu faire un produit plutôt haut de gamme dans la bière avec des produits issus de l'agriculture biologique, la brasserie est certifiée Ecocert", explique le brasseur. Les bières Blanche bisontine et la Blonde bisontine sont fabriquées avec près de 15% d'orge et de blé cru de la ferme du Rondeau à Vuillafans dans le Haut-Doubs.

"Ce qui fait la spécificité de la Gangloff c'est aussi la façon de brasser" selon Laurent, puisqu'il utilise un brassage multipalier comme les bières allemandes. Les bières sont naturellement fermentées en bouteilles. "Pour remplacer le sucre, j'utilise le moût des brassins, donc il n'y a pas de sucre ajouté dans la Gangloff", souligne-t-il.

La Gangloff, réputée dans le monde entier…

Le nom Gangloff est resté gravé dans l'esprit des Bisontins mais pas uniquement. Les affiches et les produits dérivés de la marque sont très recherchés actuellement ! D'ailleurs, l'affiche de Jean d'Ylen est célèbre jusqu'aux États-Unis. Pour la petite histoire, elle fait même partie du décor de la série new-yorkaise How I met your mother…

Les chiffres clés

La Gangloff se décline en permanence en quatre recettes : Blonde Bisontine, Blanche Bisontine, Rousse Bisontine, Bisontine Classique en 33 et 75 cl.

La brasserie bisontine produit environ 200 hectolitres de bière par an. "L'objectif étant d'aller plus loin et de doubler l'année prochaine", souligne Laurent Fumey.

Une seule personne (auto-entrepreneur) travaille avec le gérant à la brasserie.

Les bières Gangloff ne dépassent pas les 5° d'alcool.

. La marque a remporté deux médailles d'argent au Concours international de Lyon en 2017.

Infos +

Les quatre recettes de bières proposées en permanence par la marque bisontine ont été données à Laurent par le maître brasseur luxembourgeois Jean Bollendorff.

La Gangloff est disponible dans de nombreux magasins et cavistes à Besançon et en Franche-Comté. Parmi eux, les Biocoop et Intercave ("ce sont eux qui m'ont fait confiance en premier ", précise Laurent Fumey), la Cave aux fromages, Doubs Direct, Comptoir des vignes, Feuvrier, In Fine, La Vie Claire, Carrefour, Super U, etc. Tous les points de vente sont consultables sur www.brasserie-gangloff.fr

La bière bisontine s'exporte actuellement au Luxembourg.

Infos pratiques