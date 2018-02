St Valentin : trois idées cadeaux de la boutique Pink Plaisir à Besançon...

Idée n° 1 : L'élixir de couple

Il s'agit d'une "partition extraordinaire mariant la glace au feu. L'excitation à son point d'orgue (performances et jouissance pour lui comme pour elle)", explique la marque de l'élixir YesForLov. "La sensation de chaud-froid provoqué par l'élixir de couple intensifie le plaisir des eux partenaires dans le plus grand respect de la peau et des muqueuses". (Normes ISO 10993-5 et 10993-10)

(Produit testé sous contrôle gynécologique, compatible avec les sex-toys ainsi qu'avec les préservatifs. pH physiologique, hypoallergénique)

Prix : 34,90€

Idée n°2 : Bougie de massage

Cette bougie de massage "ensorcelle et affole les sens, une base 100% végétale enrichie d'huiles naturelles aux propriétés régénérantes et adoucissantes. Elle est spécifiquement conçue pour fondre et pour faire fondre sur le corps du partenaire", selon la marque YesForLov.

Bougie "Affolante" : huile et extrait de thé blanc, fleur de Bali, bois de Tanaka,

Bougie "Enivrante" : huile et extrait de fruit de la passion, gingembre, Damiane, romarin, amande douce, pépin de raisin.

Prix : 29,90€

Idée n°3 : Délice Deluxe Massage (huile comestible)

Selon YesForLov, c'est une huile "gourmande et sexy candy" et "ces petits grains crépitant en bouche vont faire le petit plus de la soirée. Quand c'est tout doux, tout sucré, et que ça sent bon, vous pouvez vous dévorer !"

Cinq parfums au choix (barbapapa, pêche-abricot , fruits rouges, vanille, fraise)

Prix : 24,90€

Infos +