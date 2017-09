Standing ovation pour Orkestra hier soir à Besançon !

Il n'y a que celles et ceux qui étaient présents hier soir qui peuvent se rendre vraiment compte de l'intensité du concert d'Orkestra. Avant la représentation, certains spectateurs nous ont confié ne pas avoir été "emballés par le concept, mais curieux". Ils ont ainsi regardé et écouté le Bolero de Maurice Ravel, Danse du sabre de Aram Katchatourian, Sarabande de Georg Friedrich Haendel et Danse macabre de Camille Saint-Saëns.

À la sortie : "renversant", "étonnant", "on en veut encore", "c'est trop court", "ils ont la pêche !", "ça, c'est du classique que j'aime", etc. Telles sont les expressions que nous avons entendues devant les colonnes. Et pour peu, un rappel et une standing ovation d'une salle complète a clôturé le concert.

La suite ?

Après deux concerts de 20 et 45 minutes à Besançon remplissant la grande salle de La Rodia puis le Théâtre Ledoux, la phase de test est sans doute concluante. L'objectif d'Orkestra est aujourd'hui de s'exporter, de voyager, de tourner en France et pourquoi pas dans le monde entier. Peut-être que la participation du 70e festival de musique de Besançon lui donnera un coup de pouce ! En tout cas c'est ce qu'on espère pour eux.