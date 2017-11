Start Meet UP 2 : les conseils pour booster son entreprise

Lors de cette deuxième édition, Jérôme Grajezyk, expert en techniques commerciales, et Sylvain Tillon, CEO (Chief Executive Officer) de la start-up TILKEE ont donnés les conseils et techniques incontournables sur le thème "la culture commerciale".

Composé de start-up, d’entreprises et d’experts, le public a "démontré l’utilité apporté par Start-Meet-Up aux start-up de l’écosystème local et aux acteurs régionaux de l’innovation", explique le Village by CA.

La conférence s’est poursuivie, pour les start-up hébergées au Village, par un workshop.

Un nouveau Start-Meet-Up aura lieu le jeudi 23 novembre 2017 de 10h à 12h au Village By CA Besançon - Amphithéâtre de la Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement (1, rue Charles Nodier à Besançon) pour le troisième module de Start-Meet-Up : Culture d’entreprise : les convictions comme booster de croissance. (en accès libre)

Retrouver l’ensemble des sessions du programme 2017-2018 sur www.startmeetup.fr et suivre l'actualité sur https://www.facebook.com/pg/LeVillageBesancon