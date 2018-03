Station de ski de Métabief : un bon enneigement mais des conditions météo difficiles cet hiver

La station de ski de Métabief n'a pas été épargnée par les intempéries pour sa saison 2018 : "nous avons eu 30% de jours d'exploitation (soit une bonne visibilité, pas de précipitation) au lieu de 50% pour les hivers derniers" explique la station.

Une saison mouvementée

La saison a bien débuté avec les chutes de neige au début du mois de décembre. Cela a d'ailleurs permis à la station d'ouvrir partiellement le premier week-end du mois de décembre. De la neige de culture a ainsi été produite du 16 au 23 décembre. De nouvelles chutes de neige sont alors arrivées et "ont permis de bonnes conditions de ski pour les vacances de noël", précise la station.

Le mois de janvier n'a pas été propice au ski cette année : "il a été pluvieux, trop doux et puis la tempête Eléanor a perturbé le domaine sur un ou deux jours". Les vacances de février sont ensuite arrivées et ont amenés avec elles les touristes. Ils ne se sont pas découragés même s'il y a eu peu de jours de soleil et du brouillard. La station a en effet remarqué une hausse des ventes de forfait (préférés par les vacanciers) séjour sur cette période. Le vent glacial de Moscou a ensuite montré le bout de son nez et a permis une bonne conservation de la neige, mais en a refroidit plus d'un…

La carte ski-pass, le spot photo…

Avec 1.700 photos, le dispositif (installé en haut des pistes sur le sommet du Monrond) a eu son succès : "Les skieurs ont pu se prendre en photo en autonomie. Ils devaient activer la wifi sur leur téléphone et se prendre en photo grâce au dispositif. Ils recevaient ensuite par mail leur selfie devant la chaîne des alpes", souligne la Station de Métabief.

La carte Ski-pass a elle aussi été adoptée : "certains skieurs connaissaient déjà le fonctionnement. Cela se fait sur d'autres stations. C'est vraiment pratique car cela permet d'acheter son forfait en ligne et de gagner du temps". Des bornes de rechargement ont notamment été installées chez les loueurs. La station a vu un pic avec le passage de 5 à 20% d'achat en ligne (sur borne et internet).

La station en quelques chiffres :

Cumul de neige naturelle (au sommet des Roches sur le domaine de Piquemiette) à 1350m d'altitude : 2m50 (faible en 2017 : un mètre sur le bas de Métabief)

215 000 journées de ski vendues (cumul des forfaits vendus)

Eau utilisée pour la neige artificielle : 100.000 m3 d'eau (beaucoup plus faible qu'en 2017 avec 120 000 m3 utilisés)

Jours d'exploitation (soit bonne visibilité) : 30% (50% les autres hivers)

1.700 photos prises au sommet du Monrond

