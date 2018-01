Stationnement : l'amende passe de 17 à 25€ à partir de ce 1er janvier 2018

La réforme du stationnement payant sur voirie entre en vigueur ce 1er janvier 2018. Elle donne la compétence du stationnement payant aux collectivités. A Besançon, les automobilistes ne payant pas leur stationnement devront s'acquitter non plus d'une amende pénale de 17€, mais d'un "forfait de post-stationnement" de 25€ (non majoré).