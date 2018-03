Suisse : perpétuité pour l'auteur d'un quadruple meurtre

L'assassin, qui n'avait pas d'antécédent judiciaire avant ce crime sordide, avait été arrêté en mai 2016 alors qu'il se préparait apparemment à repasser à l'acte dans une autre ville. Etudiant raté, ancien entraîneur d'une équipe de football junior, il vivait chez sa mère à quelques centaines de mètres du lieu du crime.

Le 21 décembre 2015 à Rupperswil (canton d'Argovie, nord), les corps de Carla Schauer-Freiburghaus, 48 ans, de ses deux fils âgés de 13 et 19 ans, et de la petite amie de ce dernier, 21 ans, avaient été découverts, ligotés et égorgés dans les décombres de la villa familiale, ravagée par un incendie.

L'accusé "a pris l'autoroute de l'horreur" selon le président du tribunal

L'assassin, qui avait fait des repérages sur ses victimes, avait attendu le départ du partenaire de la mère de famille pour pénétrer dans la maison sous un faux prétexte. Il avait ensuite forcé la mère à aller retirer de l'argent pendant qu'il gardait les jeunes gens en otage. Avant d'égorger les quatre victimes à l'aide d'un couteau qui n'a jamais été retrouvé, il avait violé le plus jeune garçon. "Je suis pédophile", a-t-il reconnu pendant son procès.

Après avoir mis le feu à la maison, il était tranquillement rentré chez lui et avait fait une promenade avec sa mère et ses chiens. Lors de son arrestation, les enquêteurs avaient retrouvé chez lui un sac à dos contenant une arme et du matériel pour ligoter. Il avait en outre espionné les allées et venues de deux familles à Berne et Soleure (nord), ce qui laisse penser qu'il s'apprêtait peut-être à répéter son plan macabre.

L'accusé "a pris l'autoroute de l'horreur", a déclaré vendredi le président du tribunal lors de l'énoncé du jugement, cité par l'agence de presse suisse ATS. Le prévenu a agi "de sang-froid, de manière primitive sans pitié ni empathie", a-t-il ajouté.

(AFP)