Suisse : trouvez le ticket gagnant dans… des préservatifs !

C'est un insolite mais non moins sérieux remake de Charlie et la Chocolaterie qu'a mis en place l'Office fédéral de la santé publique en Suisse ! Avec sa campagne 'Sortez couverts et gagnez', le message est clair : si on utilise un préservatif, on a déjà gagné.

Pour jouer, c'est simple : il faut se doter d'un préservatif Love Life doté d'un code, à trouver de juin à octobre dans différents piscines de plein air, clubs, festivals, centres de conseil suisses. Ensuite, saisissez le code sur le site internet de Love Life.

L'OFSP espère ainsi sensibiliser les Suisses et augmenter le nombre de personnes utilisant un préservatif. "Ainsi, tous les participants auront droit au septième ciel après le septième ciel" conclut la campagne de prévention.