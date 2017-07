Suisse : un voleur de plumes d'oiseaux devant la justice

Ce passionné de rapaces, âgé de 45 ans, comparaîtra devant le Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville, selon l'agence de presse ATS. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, est accusé d'avoir volé dans différents musées d'Europe, notamment en Suisse, Allemagne et Autriche pour augmenter la valeur de sa collection.

L'homme visitait des collections ornithologiques en pretextant une démarche scientifique et en profitait pour dérober les plumes. "Des objets très rares et précieux, d'une valeur scientifique inestimable", ont ainsi été dérobés, selon l'acte d'accusation. Parmi eux figurent des plumes et des ailes de buse ou de milan royal, ainsi des plumes appartenant à des espèces exotiques, telles que l'aigle de Nouvelle-Guinée, le faucon gerfaut, l'aigle noir, la harpie ou encore le grand-duc des Usambara.

Au total, l'homme a plumé 127 espèces en 7 ans et demi, d'une valeur de 427.000 francs suisses. Cela représente 458 "objets" et quelque 10.500 plumes. Le montant des dommages causés aux musées, en raison notamment de la perte de la valeur de leurs collections, s'élève à plus de 6 millions de francs suisses (5,4 millions d'euros), estime le Ministère public.

Le premier vol dont le Ministère public peut tenir compte remonte à 2005. Les vols commis auparavant sont prescrits. La liste va jusqu'en 2012, lorsqu'il a volé le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Entretemps, le voleur s'est rendu à Francfort, Stuttgart, Vienne, Munich et Berlin.

Sur le banc des accusés figure également son complice, un Suisse âgé de 44 ans, qui doit répondre de recel, de vol et de dégâts matériels. Le procès débute mardi et le verdict devrait tomber mercredi.