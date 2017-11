Suivez le conseil municipal de Besançon en direct

À l'ordre du jour du conseil municipal de ce mois de novembre, notamment, les travaux de modernisation de l'unité de méthanisation et la création d'une unité de valorisation du biogaz à la station d'épuration de Port-Douvot, une étude d'amélioration énergétique sur six gymnases de la ville, ou encore le projet de médiation numérique du Musée des Beaux-Arts et d'archéologie.