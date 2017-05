Suppression de la réserve parlementaire : Jean-François Longeot écrit au Premier ministre et au Garde des Sceaux

Parce que le sénateur du Doubs estime que le rôle d’un parlementaire est "de légiférer et non de distribuer de l’argent public mais aussi parce que cette dotation prête par nature le flanc aux accusations d’arbitraire et de clientélisme", il lui importait déjà en 2015 de revoir cette forme d’intervention financière pour nos territoires.

Toutefois, il lui semble "plus juste d’accompagner sa suppression vers une réallocation des crédits concernés au profit de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux)."

(Communiqué)