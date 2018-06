La rue était entièrement remplie de passants, de curieux et d'amateurs de mode. Même aux fenêtres, les habitants de la rue Bersot regardaient et applaudissaient le défilé proposé par Karine Philippon, gérante de la boutique Gecko et Karine Papandrea, créatrice de beauté-conseillère en image. Au micro, Radio Shalom présentait les tenues des différentes boutiques portées par les mannequins.



Chacun dans des styles différents, de toute corpulence et âge, les mannequins amateurs ont joué le jeu avec le sourire aux lèvres. Miss Doubs à d'ailleurs trouvé que l'évènement "était super" : "il y avait beaucoup de monde et une très belle ambiance. Tout le monde a joué le jeu et s'est très bien débrouillé'.

"Il faut que cela se développe dans toute la ville"

Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon, a lui aussi salué "la belle initiative" des commerçants de la rue Bersot : "Cela prouve que dans les rues de cette ville, s'il y a de la volonté et de l'esprit d'initiative, la ville vit. La rue Bersot est noire et de monde et je suis heureux et je félicite les bénévoles. Il faut que cela se développe dans toute la ville".

Le défilé s'est terminé par une démonstration de boxe du Local Boxe Club de Besançon avec la présence de Morrade Hakkar, ancien champion international de boxe et entraîneur du club.