Teekers : une nouvelle application bisontine révolutionnaire qui vous promet une expérience shopping sur mesure

Le principe

A l’image d’un Tweeter ou d’un Instagram, Teekers permet la rencontre de deux communautés, celle des commerçants et celle des fans de shopping. En utilisant Teekers, les commerçants peuvent communiquer des offres promotionnelles, des fins de séries, des nouveautés, des actions calendaires ou événementielles (Fashion week, Black Friday…) pour nouer un lien direct et dialoguer en permanence avec leurs communautés de clients. De son côté, le client peut télécharger gratuitement l’application Teekers. Il peut ainsi s’abonner au profil de ses commerçants favoris ou ses marques préférées, afin de ne rater aucune offre et être tenu informé par notification des dernières offres publiées.

Lorsqu’il fait une recherche de produits sur internet, par l’intermédiaire de l’application Teekers, ce sont les offres issues de commerçants locaux qui lui sont proposées. Bien plus qu’une simple application de mise en relation, Teekers est une application de « Life style ». Chaque semaine, les consommateurs découvrent la sélection Teekers réalisée en partenariat avec des marques, des commerçants locaux , des personnalités, des blogueuses, etc. En se mettant au service d’une approche « hyper locale », Alae QUARJOUANE et Jean Georges TONON ont l’ambition de dynamiser le commerce physique de proximité en lui permettant de bénéficier de toutes les méthodes du e-commerce, mais surtout en apportant une expérience inédite , centrée sur les besoins et les envies de chacun des utilisateurs de Teekers.

"Clic & collect », livraison express ou consignes drive, faites votre choix

En consultant son profil Teekers l’utilisateur voit apparaitre des offres personnalisées, il a ainsi la possibilité de les acheter très simplement, en paiement 100% sécurisé, depuis son mobile, sa tablette ou son ordinateur. Qu’il soit à proximité du commerce ou à 15 km, Teekers lui propose une solution pour obtenir son produit dans la demi heure. « Le Click & Collect et la livraison express vont devenir une commodité et nous serons en mesure d’offrir à nos utilisateurs la possibilité d’obtenir ce qu’ils souhaitent très rapidement» précise Alae Quarjouane. La technologie internet a permis l’essor du e-commerce, il est grand temps de l’appliquer au commerce physique. Teekers permet à tout utilisateur de réaliser en priorité une recherche locale afin de vérifier si un produit n’est pas disponible immédiatement autour de lui avant de le commander à plus de 500km et d’attendre désespérément un colis qui n’arrive ,que rarement, dans les 24h promises…

Le marketing bienveillant comme cheval de bataille

Teekers prône un « marketing bienveillant » et en rupture totale avec les « anciennes méthodes » : « la publicité doit se mettre au service du consommateur » affirme Alae QUARJOUANE. La mission de Teekers est d’apporter la bonne information, à la bonne personne et au bon moment; au commerçant, en lui faisant remonter toutes les recherches et requêtes exprimées par les utilisateurs de l’application; au consommateur, en lui adressant les offres qui lui correspondent, les réponses aux recherches qu’il a pu menées sur la plate-forme Teekers.

Par ce positionnement l’entreprise souhaite créer une rupture avec les actions classiques (flyers, prospectus, mailing intrusif, campagne sms, etc…) et offrir à chaque utilisateur un espace dans lequel ses données personnelles sont respectées, ses envies et ses besoins au centre des préoccupations des commerçants. Considérer chaque individu comme un acteur local unique et en finir avec le marketing de masse tel est le défi que relève Teekers !

Infos +