Tempête Eléanor : 6.000 foyers encore privés d’électricité en Franche-Comté

Point des foyers restant à réalimenter en Franche-Comté :

2.500 en Haute-Saône

1.500 sur le Doubs

1.500 sur le Territoire de Belfort

500 sur le Jura

"300 techniciens d’Enedis et des entreprises partenaires spécialisées sont à pied d’oeuvre et continuent leurs efforts pour réalimenter les clients privés d’électricité. 60 techniciens d’Enedis sont venus en renfort des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et 45 Groupes Electrogènes ont été déployés sur la Franche-Comté", précise Enedis.

Les zones les plus touchées sont les contreforts des Vosges, le secteur de Lure/Luxeuil et celui de Maîche/Morteau.

