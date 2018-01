TER Bourgogne-Franche-Comté : des lignes endommagées

Le parc matériel TER Bourgogne-Franche-Comté a subi de "lourds dommages et nécessite des opérations de maintenance importantes", explique la SNCF.

Le temps de ces réparations, SNCF est dans la nécessité, du lundi 22 janvier au dimanche 25 février, d’adapter son plan de transport TER, sur les axes :

Dijon – Chalon

Dijon – Is sur Tille

Dijon – Nevers

Nevers – Decize – Cosne

" Plus d’un millier de heurts avec des bovins et grands gibiers ont lieu chaque année sur l’ensemble du réseau ferroviaire. Ils fragilisent les infrastructures, engendrent des problèmes de régularité importants. Les chocs ont augmenté de 70% entre 2016 et 2017", précise la SNCF.

Quels dégâts ont été occasionnés ?

Les dégâts causés sur le matériel : jupes de TGV endommagées, marchepieds tordus, capteurs inutilisables, etc.. Le coût moyen d’un impact est de 6200€. Les couts peuvent varier de 17400€ à 66000€. Cela dépend du gabarit de l’animal mais également du type de choc frontal/lateral) De la vitesse au moment du choc ou encore de la pièce cassée.

Immobilisation du matériel endommagé qui ne circule pas pendant un certain temps.

Info +