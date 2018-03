Terre ibérique, quand les spécialités du Portugal s'invitent rue de Vignier à Besançon…

"Mes parents sont arrivés en France du Portugal dans les années 60 et se sont rencontrés dans le quartier de la Madeleine à Besançon", nous raconte Carla, "ils se sont même mariés à l'église de la Madeleine et j'y ai également été baptisée". Installer son épicerie de spécialités portugaise dans ce quartier était alors une évidence ! "On voulait également amener du monde dans ce quartier", précise Carla.

"Une façon de rendre hommage à mes parents"

Chez Terre ibérique, la gérante de 35 ans propose des produits typiquement portugais… mais pas seulement de la morue et du Porto ! Carla souhaite faire voyager ses clients avec des produits du terroir et producteurs locaux encore peu connus à Besançon et dans l'hexagone.

Au menu : des confitures, du miel et du thé arrivés directement du producteur, des vins blancs et rouges, de la charcuterie, du fromage, du café et des conserves de poisson. (Bientôt, l'enseigne proposera du jambon Pata Negra de Barrancos au Portugal.)

On y trouve également plusieurs huiles d'olive, dont la marque de coopérative agricole Fatima. "D'ailleurs, ma maman emmène ses propres olives chez les producteurs de Fatima", souligne Carla.

En parallèle, la gérante confectionne des pasteis de nata, ces fameux petits gâteaux faits de pâte feuilletée et de crème vanillée.

"Ouvrir Terre ibérique est une façon de rendre hommage à mes parents, à leur histoire et leurs origines", souligne Carla.

Bientôt, la formule traiteur…

Terre Ibérique devrait bientôt proposer une partie traiteur fin juin 2018 dans un local situé juste à côté de la boutique. À la carte : des pestiscos - ou tapas version Portugal – tels que des beignets de morue, des demi-lunes panées à la viande et au poisson et des pâtisseries. "J'aimerais mettre en valeur les bonnes choses que l'on fait dans mon pays d'origine qui est super et très à la mode et montrer qu'il y a beaucoup de spécialités", souligne la gérante.

Pour financer la cuisine, Carla a lancé un financement participatif mercredi 28 mars. Pour faire un don, rendez-vous sur /www.leetchi.com/c/extension-traiteur

"Je n'y serais jamais arrivée sans mon mari"

Si Carla a pu se lancer dans l'aventure d'ouvrir une épicerie fine dédiée au Portugal, c'est grâce à son mari, Cédric, nous dit-elle. "Cette idée de Terre ibérique nous est venue il y a 2 ans, c'est mon mari qui me l'a proposée", nous raconte-t-elle. "Sans lui, je n'aurais pas fait le quart de ce qui a été réalisé, j'aurais abandonné, je n'y serais jamais arrivée sans mon mari".

Soirée dé gus tation samedi 31 mars !

De 19h30 à 22h00, Terre Ibérique organise une soirée dégustation de produits portugais samedi 31 mars 2018. Vins, charcuteries, fromages, liqueurs, café et thé seront présentés.

Attention : inscription obligatoire par téléphone ou par message privé sur la page Facebook ou par mail avant vendredi 30 mars à midi.

Entrée : 6€ par personne.

Infos +

Souvent, les consommateurs de morue la dégustent avec du vin blanc. "En fait, la morue se mange avec du vin rouge !", nous informe Carla.

Infos pratiques