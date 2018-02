The Voice 2018 : Mennel, seconde pépite bisontine

Mennel a 22 ans. Étudiante à Besançon en Master pour devenir professeur d'anglais, la jeune femme est également animatrice pour les enfants en périscolaire. En entonnant la chanson "Hallelujah" de Léonard Cohen, Mennel a immédiatement séduit Zazie qui a été la première à se retourner. "C'est sans filtre, c'est pur (…) j'avais l'impression de rentrer dans la chambre d'une jeune fille et qu'elle me file son journal intime (…)Un mélange d'extrême pudeur avec beaucoup de courage et d'impudeur en même temps". Un pur moment d'émotion.

Pour Mika, le coach que Mennel a désigné, la chanteuse a apporté sa lumière. "Tu as amené une lumière qui est fragile, une lumière qui forte sans chercher d'imiter aucun style. Tu as pris cette chanson difficile dans une manière élégante (…) tu as raconté ta propre histoire et c'est ça qui était beau…"

Mennel, un rien intimidé sur le plateau devant les coaches, a fait le choix de chanter cette chanson en anglais, mais aussi en arabe en hommage à ses origines syriennes. "C’était important pour moi de montrer les deux univers dans lesquels je baigne : la musique occidentale et orientale !" a-t-elle confié à programme-tv.net. "Je voulais me dévoiler et faire passer un message : je veux transmettre des valeurs de tolérance, de paix et d’amour ! Je voulais véhiculer quelque chose qui inspire l’amour de la culture, de la différence, de la pluralité des langues..."