Au cœur d'une polémique liée aux attentas de l'été 2016, Mennel tente de s'expliquer

Ne jamais oublier : les réseaux sociaux ont de la mémoire. Même si Mennel Itbissem a supprimé depuis son compte Twitter et Facebook, les captures d'écran circulent à vitesse grand V sur internet et font grand bruit. Après l'attentat de Nice (86 morts), la chanteuse née à Besançon et d'origine syrienne avait posté sur Twitter le message suivant accompagné du hashtag #PrenezNousPourDesCons. "C'est devenu une routine, un attentat par semaine. Et toujours pour rester fidèle, le 'terroriste' prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on oublie surtout pas de prendre ses papiers"

Quelques jours plus tard, la jeune femme avait publié en avait remis une couche en le message suivant, après l'attentat de l'église Saint-Etienne-du-Rouvray du 26 juillet : "les vrais terroristes, c'est notre gouvernement" selon un tweet du 1er août. Après avoir disséqué ses tweets, des internautes ont repéré des soutiens de Mennel à à l'islamologue Tariq Ramadan, à l'ONG Barakacity et à Dieudonné selon le journal Nice Matin.

Ces messages ont fait réagir. Plusieurs voix se sont élevées contre les propos de la jeune femme en demandant son exclusion du programme du télécrochet de TF1.‏

Accusée de complotisme, Mennel Ibtissem a désactivé ses comptes Twitter et Facebook de l'époque. Elle s'est exprimé avec trois messages postés sur son nouveau compte officiel Twitter @MennelOfficial. "Depuis hier, je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée. Je suis née à Besançon, j’aime la France, j’aime mon pays. Je condamne bien évidement avec la plus grande fermeté le terrorisme. C’était la raison de ma colère" a-t-elle répondu ce lundi 5 février face à la polémique. "Comment imaginer défendre l’indéfendable ! Je prône un message d'amour, de paix et de tolérance, la preuve en est mon choix de chanter Hallelujah de Léonard Cohen. Cette chanson illustre parfaitement le message que je souhaite faire passer en tant qu’artiste".

TF1 et la société de production ne se sont pas encore exprimés.