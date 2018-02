The Voice : le méa culpa de Mennel va-t-il convaincre TF1 ?

En chantant "Hallelujah" de Leonard Cohen en anglais et en arabe samedi soir lors des auditions à l'aveugle de la septième saison de The Voice, Mennel Itbissem a conquis le jury et notamment Mika, que la Bisontine a choisi comme coach.

Mais d'anciens messages de la chanteuse postés sur les réseaux sociaux ont suscité une vive polémique que TF1 ne pouvait ignorer. "Nous avons découvert les messages dimanche, comme le grand public. Nous avons alors voulu étudier la situation intelligemment et ne pas prendre de décisions précipitées sans avoir vu tous les éléments", a déclaré la première chaîne à Télé Loisirs. Mennel a été convoquée lors d'une réunion de crise ce 6 février 2018.

Messages-chocs

Accusée de complotisme, mais aussi d’être proche des thèses de Tariq Ramadan ou de Dieudonné, Mennel avait posté le 15 juillet 2016, au lendemain des attentats de Nice (86 morts et 458 blessés), le message suivant sur Facebook : "C’est bon, c’est devenu une routine, un attentat par semaine!! Et toujours pour rester fidèle, le «terroriste» prend avec lui ses papiers d’identité. C’est vrai, quand on prépare un sale coup, on n’oublie surtout pas de prendre ses papiers !"

Après l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, durant lequel le père Hamel avait été égorgé la chanteuse avait ajouté le 1er août 2016, "Les vrais terroristes, c’est notre gouvernement".

La vive réaction de "promenade des anges"

L’association des victimes "Promenade des anges - 14 juillet 2016" n'a pas tardé à réagir et a demandé à TF1 de "donner une suite exemplaire" suite au propos de Mennel. Les victimes sont "choquées par les propos tenus par la candidate au lendemain de l’attentat terroriste" '(…) Il est inacceptable de mettre le doute sur la situation que nous avons vécue, nous étions terrorisés, affectés dans nos chairs et/ou ayant perdu nos proches" indique l'association dans un communiqué.

Les excuses de Mennel

Dès lundi, Mennel Itbissem a réagi suite au début de polémique. Elle a désactivé ses comptes personnels Facebook et Twitter et a commencé à s'expliquer en affirmant que ses propos avaient été sortis de leur contexte. "On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée. Je suis née à Besançon, j’aime la France, j’aime mon pays. Je condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme. C’était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l’indéfendable !"

Ce mardi 6 février dans la soirée, Mennel a de nouveau publié sur Insatgram un message d'explication. "Deux ans après, j’ai mûri et je mesure le manque de réflexion de ces messages. Je comprends que ces messages choquent et je m’en excuse. Aujourd’hui, par la musique, je suis heureuse de vous exprimer mon amour et ce qui me tient le plus à cœur: la tolérance envers les autres et la paix entre nous"