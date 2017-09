"Tibet", entre ciel et terre au Mégarama

Dans le cadre du partenariat entre le cinéma Mégarama et maCommune.info, plusieurs rendez-vous sont organisés lors des séances de "Connaissance du monde". Le principe reste le même, regarder un film et partager ensuite sur son contenu avec son auteur, présent lui aussi à la séance. Il s'agit cette fois de "Tibet" de Gilbert Leroy, qui sera diffusé le mardi 3 octobre 2017 à 14h30 et 20h30 au Mégarama.