Tomate farcie au beurre de jambon fumé du Haut-Doubs et au Comté d'été

Préparation : 30 min I Cuisson : 10 min 30 sec

Ingrédients pour 6 personnes :

3 tranches de jambon blanc fumé du Haut-Doubs I 150 g de beurre bio I 6 belles tranches de pain de campagne rassies I 1 gousse d'ail I 50 g de Comté d'été I 6 tomates moyennes I sel I poivre du moulin I huile d'olive

Progression de la recette

1- Préchauffez le four à 200 °C. Lavez les tomates, retirez les pédoncules et incisez leur peau à l'aide d’un couteau. Plongez-les dans une eau bouillante pendant 30 sec. Plongez-les ensuite dans un récipient rempli d'eau avec des glaçons puis retirez la peau. Incisez un petit chapeau sur chacune, évidez-les et laissez-les égoutter.

2- Prenez le Comté et faites-en des brisures. Enlevez les couennes de jambon, coupez-le grossièrement et mettez-le dans le bol d’un robot mixeur. Ajoutez le beurre en morceaux, assaisonnez de poivre et de sel puis mixez. Garnissez les tomates du jambon beurre, et pannez le dessus de brisures de Comté. Placez au réfrigérateur.

3- Prenez les tranches de pain et faites un trou au milieu avec un emporte-pièce. Epluchez et ciselez l’ail. Sur une plaque de four couverte de papier sulfurisé, déposez les tranches de pain, badigeonnez-les d'huile d'olive et parsemez d'ail. Enfournez pour 10 min.

4- Dès la sortie du four, dressez sur assiette ou planchette : déposez la tranche de pain puis disposez la tomate farcie dans le trou. Les convives n’ont plus qu’à tartiner la tomate sur la tranche de pain. Ce plat peut être accompagné d'une salade verte.

Comtois en Cuisine N°26 : Été 2017 - 6,50 € en kiosque