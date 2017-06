"Tournoi de la Boucle" à Besançon avec l'OB Rugby

Le tournoi de la Boucle, qui connaîtra sa 30e édition le 25 juin 2017 à Besançon, est devenu l’un des dix plus grands tournois des écoles de rugby de France et l’un des deux ou trois plus grands du quart nord-est de la France.

De 600 participants lors de sa 1ère édition en juin 1988, il est passé après une dizaine d’année à plus de 1 500 participants, "un succès sans cesse grandissant" précise l'OB Rugby

Le tournoi se déroulera une fois encore au complexe sportif de la Malcombe à Besançon.

Programme : de 9h30 à 12h 30 : les rencontres ; 12h30-14h : pause déjeuner ; 14h à 16h30 : suite dez rencontres : 16h30-17h : remise des goûters ; 17h : lecture du palmarès, remise des récompenses.

Info +