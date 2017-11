"Toussaint 2017" : renfort des contrôles routiers pour ce mercredi 1er novembre

En 2016, 479 personnes ont perdu la vie sur les routes de la Zone Est (régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté), contre 435 en 2015, soit une augmentation de 10,11 % de la mortalité routière. Pour les neuf premiers mois de l’année 2017, une forte hausse est observée avec 391 tués (données non consolidées) contre 334 sur la même période de l’année 2016.

L’intensification du flux de circulation routière, conjuguée à une possible altération des conditions de conduite liée à la météorologie automnale, rend la période des vacances de la Toussaint particulièrement accidentogène.

Jean-Luc Marx, (préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin) a décidé de coordonner une opération de grande ampleur dénommée « Toussaint 2017 » et qui se déroulera ce mercredi 1er novembre 2017. Des opérations de contrôles auront lieu sur l’ensemble de la zone en présence des forces de sécurité, police nationale et gendarmerie nationale.