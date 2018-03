Tout ce qu'il y a savoir sur le carnaval de Besançon

16 chars et 18 groupes (de musique et associations) seront au cœur de ce défilé ouvert au public, qui devrait réunir entre 20 000 et 30 000 personnes dans les rues de Besançon ce dimanche 8 avril.

Du nouveau dans les chars

Certains chars sont importés d'autres villes, comme le plus grand de cette édition, une vache montbéliarde d'une vingtaine de mètres de haut. Mais la grande majorité d'entre eux sont le fruit d'un travail bien local. "Pour construire ces chars, près de cent bénévoles d'associations de quartier ont travaillé pendant plus de six mois", explique Daniel Pengrec'h, secrétaire général du Comité des fêtes. "Comme le char des nouveaux venus de "Famille à gogo" de Planoise et leur char guadeloupéen".

Une sécurité renforcée

Le Comité des Fêtes devra cependant délier sa bourse pour pouvoir rassembler autant de gens dans un même endroit. "On dépense plus 4000 euros de notre poche en gardiens et secouristes pour être dans les normes de sécurité demandées par les autorités, sur un budget total de 85 000 euros" note Daniel Pengrec'h. Il reste cependant pragmatique : "s'il faut faire ça pour rassurer dans ce climat tendu, on mettra la main à la poche ; mais on préfèrerait dépenser dans les animations plutôt que dans la sécurité" conclut-il.

Infos +

Parcours du défilé

Le cortège démarrera à 14h30 place Jean Cornet et passera : rue Morad, square St Amour, rue Proudhon, rue de la République, place du 8 septembre, Grande Rue, place Victor Hugo, rue des Martenots et retournera rue Sarrail.

Programme des deux journées

Samedi 7 avril :

Concours de déguisements pour enfants place Granvelle avec des lots à gagner (1 ère place : un baptême de l'air avec la Société Domergue)

pour enfants place Granvelle avec des lots à gagner (1 place : un baptême de l'air avec la Société Domergue) Groupes de Guggenmusik place Granvelle, place de la Révolution, place Pasteur, place du 8 septembre et parking battant (fête foraine)

place Granvelle, place de la Révolution, place Pasteur, place du 8 septembre et parking battant (fête foraine) A 20h, repas dansant (22 €) au Kursaal (inscription au 06.62.65.37.75 ou à jfr25@club-internet.fr)

Dimanche 8 avril :