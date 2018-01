«Tout est dedans» : les dessins de Berth dans Spirou publiés chez Rouquemoute

L'actu bisontine littéraire de ce mois de janvier s'annonce légère et souriante avec la sortie de trois premiers ouvrages à paraître dans la collection « Mamoute » où l’on retrouve les personnages tout en nez et en grands pieds qui ont fait la célébrité de Berth. "Le dessinateur bisontin publie dans le journal de Spirou depuis 1995, d’abord dans le cadre de la rubrique « La balise à cartoons », puis dans celui du « XXIe siècle est parmi nous »" explique la maison d'édition Rouquemoute. "Vis-à-vis de Rouquemoute qui fête sa première année, c’est une belle reconnaissance de Spirou, un journal emblématique créé en 1938". En tout, ce sont 250 dessins qui seront publiés.

Rouquemoute publie également trois tomes les Absconcités (Klub) et Hiroshiman fait le clone, un album inédit de Rifo.

Les sept livres sortiront en en librairies le 23 janvier (tomes 1 des séries Absconcités et Tout et dedans), le 9 février (Hiroshiman fait le clone), le 16 février (tomes 2 des séries Absconcités et Tout est dedans) et le 16 mars 2018 (tomes 3 des séries Absconcités et Tout est dedans).