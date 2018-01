Tout savoir sur l'élargissement du pont de la Gibelotte

Pour le Grand Besançon en charge du projet, les travaux consistent "à juxtaposer" un nouveau pont sur le bord « ouest » de l’existant, du côté « Dijon » pour les trains…

Doublement du pont

Grâce à l'installation de 90 tonnes de poutrelles métalliques, le pont passera d'une largeur de 10 à 20 mètres dont 6 dédiés aux modes doux. Le coût global du chantier s'élève à 2,8 millions d’euros HT, dont 1,7 M€ pour les travaux, "le reste étant destiné à l’adaptation des équipements SNCF et à la sécurisation du chantier" indique le Grand Besançon

45 nuits de travaux

Afin de ne pas entraver la circulation en journée et éviter la fermeture de la circulation sur le pont, le chantier se déroulera de nuit. 45 nuits de travaux seront programmées : aucun train de passera sous le pont entre 1h et 5h. Les démarches auprès de la SNCF ont été engagées il y a trois ans et le trafic ferroviaire sera réorganisé en fonction du chantier.

Le calendrier des travaux

Janvier à mai 2018

Le chantier démarre avec les terrassements, les travaux préparatoires et la réalisation des appuis du futur tablier, de part et d’autre des voies SNCF.

Mai à juin 2018

Les poutrelles métalliques supportant le tablier sont installées. D’une longueur d’une trentaine de mètres, elles sont posées grâce à une grue de levage. Au cours de cette opération, le pont sera ponctuellement fermé à la circulation de nuit.

Juin à septembre 2018

L’ouvrage est finalisé avec des travaux de voirie et de pose de bordures. Les raccordements avec les deux giratoires, de chaque côté du pont, sont aménagés. Ces travaux sont susceptibles de gêner momentanément la circulation.

Info +

De janvier 2016 au printemps 2017, le secteur du pont de la Gibelotte a connu une première phase de travaux avec la création des carrefours giratoires situés de part et d’autre du pont. Sur ces deux giratoires, la priorité est donnée aux bus.

La voie verte venant de l’avenue du 60e RI, a également été prolongée et intègre le pont sur un côté. Rehaussée et protégée par des bordures, cette voie est partagée par tous les modes doux (piétons, cyclistes, rollers…).