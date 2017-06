Trafic de drogue à Planoise : sept nouvelles interpellations

C'est une enquête de longue haleine qui a démarré le 14 janvier 2016 à la suite de deux interpellations place Cassin. Elle a abouti en juin de la même année à l'arrestation de la tête de réseau. À la clé, une saisie record de 57 kilos de résine de cannabis, 2,6 kg de cocaïne et d'une kalachnikov et d'un pistolet automatique.

Suite à cette prise, les policiers de Besançon ont mené une enquête minutieuse afin de marquer un véritable coup d'arrêt au trafic dans le secteur. Le 31 février 2017, ils interpellent deux "lieutenants" présumés du chef de réseau. Dix jours plus tard, un homme se fait tirer dessus, mais n'est pas blessé. Les enquêteurs réussiront à l'interpeller avec six autres personnes. Ils retrouvent 5.200 euros en liquide et quelques grammes de drogue.

Finalement, cinq hommes tous âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, dont certains souhaitaient reprendre la tête du réseau initial, ont été déférés au parquet en cette fin de semaine avec une forte probabilité d'un placement mandat de dépôt. Le dernier sera entendu ce samedi par un juge d'instruction.