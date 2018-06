Trafic de stupéfiants : un vendeur interpellé avec 800 euros et 50 doses d'héroïne et cocaïne

Alors qu'ils contrôlaient deux jeunes de 18 et 17 ans dans un hall d'immeuble, un troisième individu de 21 ans est apparu devant les policiers avec, sur lui, 800 euros et 50 doses d'héroïne et cocaïne. Ce dernier possédait le même modèle de talkie-walkie que le jeune présent dans le hall de l'immeuble. Les trois hommes ont été interpellés et emmenés au commissariat de police.

Le vendeur et le plus jeune des interpellés ont eu une garde à vue prolongée de 24h. Le vendeur pour la drogue qui se trouvait sur lui et le plus jeune pour les coups portés à deux policiers entraînant un jour d'interruption totale de travail (ITT).

Le vendeur a reconnu les faits, les deux autres ont nié le connaître.