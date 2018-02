Transju’ 2018 : des stars pour fêter la 40e édition !

4.000 fondeurs sont sur le départ durant tout ce week-end. Maria Gräfnings, vainqueur de la Transjurassienne l’an dernier et Alexis Jeannerod, premier de la Transju’Classic 2017, s’aligneront à nouveau sur ces deux courses et seront là pour remettre leur titre en jeu. Et il faudra compter sur la présence du champion norvégien, Anders Gløersen qui ne viendra pas uniquement pour la beauté des paysages. Côté «people, on notera la deuxième participation de Romain Grosjean, qui aura délaissé le temps d’un week-end les pistes de F1. Tout comme Thibaud Pinot qui troquera son vélo contre une paire de ski ou le champion de moto Vincent Philippe pour qui ce sera la première participation.