Le Grand Besançon tient à lever toute ambigüité en clarifiant la situation suite "à des informations différentes et erronées circulent dans le Grand Besançon et notamment au sein de certains établissements scolaires" indique-t-il.

Qui fait quoi ?

La compétence transport scolaire du Grand Besançon s’exerce pour l’ensemble des élèves vivant dans le Grand Besançon et y effectuant leur scolarité. "Pour mémoire, les élèves de maternelle et de primaire au sein des RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) sont transportés gratuitement alors que les collégiens et lycéens payent un abonnement aux conditions tarifaires du réseau Ginko" explique le Grand Besançon.

Pour les élèves vivant dans le Grand Besançon mais qui sont scolarisés dans un établissement en dehors des frontières de l’agglomération, c’est le réseau Mobidoubs qui les transporte. Ce réseau passe sous compétence de la Région Bourgogne Franche-Comté à partir du 1er septembre 2017 "mais dans les faits cela ne change rien pour les usagers".

Même chose pour les élèves résidant en dehors du Grand Besançon et qui sont scolarisés dans l’agglomération.

Info +