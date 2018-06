Travaux d'été à Besançon : Mercureaux, Larnod, centre-ville... Ça va être du sport !

L'été s'invite à Besançon et avec lui, les traditionnels travaux de la Ville aussi ! Certains se font plus remarquer que d'autres : ceux de la rue de la Préfecture, rue Nodier ou rue de Dole, mais également des côtes de Larnod et de Morre, des tunnels de la Citadelle et des Mercureaux… Les mois de juillet et août 2018 s'annoncent sportifs pour les automobilistes !