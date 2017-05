Travaux du 30 mai au 29 septembre sur la commune d'Ecole Valentin

Le chantier fixe causera une gêne à la circulation avec des ralentissements permanents et la fermeture de la bretelle d'entrée. Il ne sera levé ni la nuit ni le week-end. Les travaux prévoient la création d'un giratoire sur la rue Ariane II entre les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur n°52 de la Zone Industriel de Valentin dans le sens Vesoul-Besançon.

Une déviation mise en place :

Les usagers, en provenance de la RN57 (depuis Vesoul) circulant sur la bretelle dite "Greset" et/ou le "chemin des trois croix" et souhaitant rejoindre la RN57 direction Besançon devront faire demi-tour et rejoindre la RN57 via ces mêmes bretelles.