Travaux du TCSP place Leclerc à Besançon : la police municipale y sera chaque soir aux heures de pointe

La phase de travaux sur ce carrefour routier majeur de Besançon engendre des conditions particulières qui ne sont pas celles de la configuration définitive. Si le fonctionnement pour les automobilistes s’en rapproche, avec une circulation autour d’un large anneau central, il ne pourra être tiré le meilleur parti de la programmation des feux que lorsque les travaux seront terminés.

En configuration définitive, l’avenue Clémenceau (entre la place Leclerc et la rue Vieille) sera mise à double sens de circulation drainant ainsi une partie du trafic que l’on retrouve encore actuellement sur la place, notamment certaines lignes de bus.

La police municipale chaque soir pendant les heures de pointe

Pendant quelques semaines encore et afin d’améliorer la situation, la signalisation des itinéraires de substitution va être renforcée dans le but d’inciter les automobilistes à éviter ce secteur lorsque cela est possible pour eux.

La police municipale sera présente chaque soir en heure de pointe pour éviter, notamment, que les véhicules ne s’engagent lorsque le dégagement n’est pas possible. En effet, cette attitude pénalise encore plus la circulation dans ce contexte contraint par les travaux. Un seul véhicule engagé et bloqué au milieu du carrefour peut générer des remontées de file importantes sur les voies d’accès à la place.

Des panneaux d’information tels que ceux en place sur les carrefours du Tramway « Ne vous engagez pas en cas de bouchons » seront implantés sur chaque feu pour rappeler cette règle du code de la route aux automobilistes.

L'axe entre le giratoire de la route de Gray et la rue de l'Epitaphe ne rouvrira pas le 7 juin

Par ailleurs, le décapage de la chaussée existante sur le boulevard Churchill entre le giratoire de la route de Gray et la rue de l’Épitaphe, a révélé une structure de voie insuffisante ne permettant pas l’application des enrobés en l’état.

Dans un souci de durabilité, la Ville et le Grand Besançon ont décidé de ne pas rouvrir à la circulation cet axe le 7 juin, comme prévu, afin de permettre la restructuration de la voie puis la pose du revêtement. Ce contretemps permettra d’atteindre le niveau de qualité exigée pour accueillir la densité de trafic du boulevard. La réouverture à la circulation s’effectuera jeudi 8 juin au matin.

(Communiqué)